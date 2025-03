Vampire Bloodlines 2 non è stato cancellato e ha un mese di uscita!

La tormentata odissea di Bloodlines 2 sembra finalmente avviarsi verso una conclusione. Dopo un percorso di sviluppo che ha attraversato più di cinque anni, cambi di team e numerose rielaborazioni, il nuovo capitolo dell'amata serie di Vampire: The Masquerade ha finalmente una finestra di lancio definita. Marco Behrmann, vicepresidente di World of Darkness, ha ufficialmente annunciato che il titolo vedrà la luce nell'ottobre 2025, segnando una tappa fondamentale per un progetto che molti fan temevano potesse non vedere mai la luce. La notizia rappresenta un punto di svolta significativo per questo ambizioso RPG vampirico, la cui gestazione è stata costellata di difficoltà e ripensamenti.

Il cammino di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato tutt'altro che lineare. Annunciato originariamente nel 2019, il progetto era inizialmente nelle mani di Hardsuit Labs, prima di subire un drastico cambio di rotta con il passaggio di testimone a The Chinese Room. Questo avvicendamento non ha rappresentato un semplice cambio di sviluppatore, ma ha comportato profondi ripensamenti strutturali dell'intero progetto, con modifiche sostanziali al design e alla visione creativa.

Ciò che rende particolarmente significativo l'annuncio della finestra di lancio è il fatto che, fino a poco tempo fa, il gioco era previsto per la prima metà del 2025. Lo slittamento a ottobre, sebbene rappresenti un ritardo, offre finalmente un orizzonte temporale concreto per i fan che seguono il progetto da anni.

Nel video diario pubblicato insieme all'annuncio, The Chinese Room e Paradox Interactive hanno chiarito la loro posizione riguardo al rinvio: "Bloodlines 2 non sarà pronto per l'uscita nella prima metà del 2025. Siamo fermamente convinti che garantire un'eccellente qualità tecnica abbia la precedenza rispetto al rispetto di una data specifica". Una dichiarazione che sottolinea l'impegno degli sviluppatori nel consegnare un prodotto all'altezza delle aspettative, piuttosto che affrettare i tempi per rispettare scadenze arbitrarie.

Il team ha inoltre rivelato che il gioco si trova attualmente "in una fase avanzata di sviluppo" e che il feedback della comunità è stato integrato nel processo creativo. Gli sforzi sono ora concentrati principalmente sul controllo qualità, con l'obiettivo di eliminare bug e problemi di stabilità prima del lancio.

Un altro elemento interessante dell'annuncio è la decisione di mettere in pausa la pubblicazione dei video diari di sviluppo. Questa scelta sembra indicare una volontà di concentrare tutte le energie sulla rifinitura del gioco, limitando le distrazioni esterne. Gli aggiornamenti continueranno ad arrivare, ma senza un programma prestabilito, permettendo al team di focalizzarsi su ciò che conta davvero: consegnare un'esperienza degna dell'eredità di Bloodlines.

La recente classificazione del gioco da parte dell'ESRB americana aveva già fatto presagire che qualcosa si stesse muovendo. Questo passaggio burocratico, generalmente affrontato quando un titolo si avvicina al completamento, aveva acceso le speranze dei fan riguardo a un annuncio imminente sulla data di uscita.

Per i fan della serie, l'annuncio rappresenta una luce in fondo al tunnel. Dopo innumerevoli ritardi e un periodo di incertezza in cui il destino stesso del progetto sembrava in bilico, avere finalmente una finestra temporale definita offre un concreto motivo di ottimismo. Quando Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 arriverà sugli scaffali nell'ottobre 2025, saranno passati oltre sei anni dal suo annuncio iniziale e più di ventun anni dal lancio del primo, leggendario capitolo.

La speranza di Paradox e The Chinese Room è che questa lunga attesa venga ripagata con un'esperienza che non solo onori l'eredità dell'originale, ma stabilisca nuovi standard per i giochi di ruolo ambientati nel World of Darkness. Resta da vedere se il risultato finale sarà all'altezza di aspettative così elevate, ma l'impegno dichiarato verso la qualità è certamente un segno incoraggiante.