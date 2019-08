Borderlands 3 è ufficialmente entrato in fase Gold

Le notizie sul nuovo gioco Gearbox Software Borderlands 3, iniziano via via a farse sempre più presenti e oggi gli sviluppatori, hanno annunciato tramite un tweet che Borderlands 3 è entrato in fase Gold. Questo significa solo una cosa, il titolo è pronto per essere inviato agli organi preposti che si occuperanno della certificazione e della distribuzione nei negozi.

Per l’occasione, il tweet pubblicato è stato allegato anche da un breve video con protagonisti i quattro nuovi Cacciatori della Cripta: “Siamo lieti di annunciare che Borderlands 3 è entrato in fase gold! Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato sodo affinché ciò potesse accadere. Ci vediamo il 13 settembre, Cacciatori della Cripta!“.

Ricordiamo che il titolo è previsto sugli scaffali a partire dal prossimo 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nelle edizioni Standard, Deluxe, Super Deluxe e Collector’s Edition. Cogliamo l’occasione per fare un riepilogo su cosa includeranno le varie edizioni e su quali differenze si baseranno.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) July 31, 2019