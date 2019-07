Borderlands 3: filtro “Bandit Mask” su Facebook e Snapchat

Gearbox e 2K hanno ufficialmente annunciato che da oggi sarà disponibile la “Bandit Mask” di Borderlands 3 su Facebook e Snapchat.

Avete mai desiderato di vestire i panni di uno degli Psycho che popolano il pianeta Pandora nella saga Borderlands? Gearbox e 2K hanno ufficialmente annunciato che da oggi sarà disponibile la “Bandit Mask” di Borderlands 3 su Facebook e Snapchat.

Bandit Mask non è altro che un nuovo filtro grafico speciale, a cui tanto ultimamente siamo abituati, per le applicazioni mobile di Facebook e Snapchat, che vi farà impersonare, come detto poco sopra, uno dei folli Psycho del pianeta Pandora.

Ci sono un paio di modi diversi per accedere al filtro su Snapchat:

Apri la tua applicazione Snapchat, premi a lungo sullo schermo per visualizzare i filtri, quindi cerca l’opzione “Bandit Mask”.

Apri la tua applicazione Snapchat, punta la fotocamera sullo Snapcode presente a questo link, quindi premi e tieni premuto lo Snapcode sullo schermo per scansionarlo.

Ci sono anche un paio di opzioni diverse per accedere al filtro su Facebook:

Clicca su questo link per aprire automaticamente la fotocamera di Facebook ed il filtro se sei sul tuo telefono con l’applicazione Facebook installata. Se invece cliccherai il link su un dispositivo desktop, invierai una notifica alla tua app Facebook.

Apri la tua applicazione e successivamente la fotocamera su Facebook, tocca il pulsante smiley face per accedere ai filtri, scegli “Bandit Mask” e vai a fare un po’ di confusione.

Si tratta ovviamene di un’iniziativa simpatica, ma sappiamo bene che ciò non riempirà l’hype e la voglia di mettere le mani sul nuovo titolo Gearbox: Borderlands 3, il quale ricordiamo, l’uscita è fissata per il prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Avete già provato e condiviso le vostre foto da Psycho?