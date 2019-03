Borderlands 3: Gearbox rilascia un teaser

Borderlands 3 sta per essere annunciato e Gearbox ci prepara all'evento con un video trailer molto intrigante. Vediamo insieme nel nostro articolo.

Gearbox ha dato fuoco alle polveri. Borderlands 3 è il classico segreto di Pulcinella e siamo tutti pronti a vedere l’annuncio nella giornata di domani. Detto ciò, l’arrivo di un teaser trailer non può non emozionarci nel profondo. Le avventure su Pandora mancano dai nostri schermi da troppo tempo, sopratutto per quanto riguarda un capitolo numerato.

Dopo Borderlands 2, infatti, sono stati pubblicati il Pre-Sequel e Tale from the Borderlands, un’avventura narrativa realizzata dalla scomparsa Telltale Games. Non distraiamoci, però, e scopriamo insieme cosa ha mostrato lo sviluppatore riguardo (a un potenziale) Borderlands 3: vediamo il video qui sotto.

Molto probabilmente legato a Borderlands 3 (o qualsiasi sia il nome del prossimo capitolo), questo filmato non ci lascia molto spazio di manovra per comprendere l’esatta natura del nuovo gioco, non mostrando gameplay o video di trama. In una sorta di plastico a incastro, vediamo personaggi, ambienti e creature che vanno a formare la famosa maschera divenuta uno dei simboli della serie.

La musica e la visuale dinamica danno una forte carica e ora l’attesa si fa veramente insopportabile. Rimanete sintonizzati sulle pagine di Game Division per scoprire le ultime novità che saranno annunciate domani alle 19.00 da Gearbox. Pare che, durante il panel del PAX East, ci sarà anche tempo di scoprire altro!