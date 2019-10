Borderlands 3, scoperto un glitch che rende invincibili

Uno youtuber ha reso recentemente noto un glitch di Borderlands 3 che dona il nostro eroe del sacro fuoco dell'immortalità!

Oramai è risaputo, non esce gioco in commercio che non abbia qualche bug o glitch. Nulla di grave vogliamo sottolineare, ma sono oramai tantissime le opere in commercio con un comportamento anomalo del software, che permette al giocatore di ottenere dei vantaggi non previsti. È questo anche il caso della nuova opera di Gearbox Software, Borderlands 3.

Lo youtuber DPJ, è incappato in questo “problema” volando da un pianeta all’altro del sistema presente nello sparatutto più pazzo di sempre. Insieme ad altri giocatori, ha scoperto infatti un modo per infondere nel proprio eroe il sacro fuoco dell’immortalità. Secondo quanto reperito online e, in base al video rilasciato dal creatore di contenuti, per potersi servire di questo glitch occorre equipaggiare un artefatto capace di donare l’invulnerabilità temporanea quando la Salute del proprio alter-ego scende al di sotto del 50%. Fatto questo, basterà danneggiare il proprio personaggio e scambiare velocemente l’artefatto con un altro giocatore online prima che la barra di Salute ritorni sopra la soglia del 50%.

Dato la facilità con la quale si può accedere a questo glitch “nascosto”, siamo sicuri se non certi, che sarà corretto quanto prima con una patch dai creatori del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine, potete leggere la recensione completa di Borderlands 3 del nostro Yuri Polverino il quale afferma con assoluta certezza che “è sicuramente un prodotto con una solidità evidente. Il gameplay, il look e la narrativa tipica del brand contribuiscono a creare un capitolo un po’ conservativo ma comunque di grande impatto. I contenuti, vari e ricchi, sapranno intrattenere per moltissime ore gli appassionati del genere e in particolare del gioco. Gearbox poteva forse lavorare meglio sulla qualità dell’esplorazione e pensare a qualcosa di veramente forte per quanto concerne l’endgame. Nel complesso, però, il gioco è assolutamente promosso“.

Cosa ne pensate del gioco di Gearbox? Vi sta divertendo, oppure non ha rispettato le aspettative?