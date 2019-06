Borderlands 3: svelato il numero di ore necessario per finire la storia

Borderlands 3 promette di essere un gioco con moltissimi contenuti: gli sviluppatori hanno ora svelato il numero di ore necessario per finire la storia.

Borderlands 3 è uno dei giochi più attesi dagli appassionati di videogame. La serie di Gearbox è amatissima e, tra prequel che sono sequel, riedizioni e nuove espansioni per giochi vecchi di anni, i fan non hanno mai smesso di sperare in un terzo capitolo. Fortunatamente per tutti noi, l’annuncio alla fine è arrivato e c’è anche stato modo di vedere varie scene di gameplay. Borderlands 3 si prospetta un gioco di grandi dimensioni e, quindi, dalla longevità molto elevata. Molti però sono interessati sopratutto alla trama principale e vorrebbero sapere quante ore serviranno per finire la storia. Ora Gearbox ci dà una risposta.

Secondo quanto detto dagli sviluppatori, saranno necessarie circa 35 ore per finire la campagna principale e una manciata di missioni secondarie. Per vedere tutto quello che offre il gioco, però, servirà molto più tempo, visto inoltre che ci saranno più pianeti da esplorare e non solo la cara vecchia Pandora.

È stato inoltre spiegato che il gioco punta non solo a essere più grande, ma a migliorare ogni meccanica e dettaglio dei precedenti giochi. Vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC: quest’ultima versione sarà esclusiva Epic Games Store per sei mesi, a differenza degli altri titoli che normalmente rimangono esclusiva per dodici mesi.

Inoltre, non dimenticatevi che è possibile scaricare gratuitamente “Lilith e la battaglia per Sanctuary” per la versione rimasterizzata di Borderlands 2: si tratta di un DLC che racconta una nuova storia che serve per fare da connessione tra il secondo e il terzo capitolo numerato. Diteci, cosa ne pensate di Borderlands 3? 35 ore di gioco vi sembrano sufficienti?