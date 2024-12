Borderlands 4 si mostra con un trailer, ma ancora niente data d'uscita

Gearbox Software mostra finalmente con un trailer Borderlands 4, il prossimo capitolo principale della celebre serie di sparatutto, durante i The Game Awards 2024. Purtroppo, ancora non è stata fissata una data di uscita, per cui rimane la generica finestra del 2025.

Dopo una lunga attesa, quindi, i fan della saga di Borderlands potranno finalmente mettere le mani sul quarto capitolo numerato della serie. Sebbene il franchise non sia rimasto del tutto inattivo negli ultimi anni, sono passati più di cinque anni dall'uscita dell'ultimo episodio principale.

Non è nemmeno la prima volta che Gearbox sceglie un evento di Keighley per mostrare Borderlands 4, considerando che il gioco era stato precedentemente svelato durante la Gamescom Opening Night Live.

Con un nuovo pianeta da esplorare e presumibilmente nuove meccaniche di gioco, Gearbox Software sembra intenzionata a offrire un'esperienza fresca ai giocatori di lunga data, attirando al contempo nuovi fan nella folle galassia di Borderlands.

Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S 5 e PC via Steam ed Epic Games Store.