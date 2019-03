Borderlands: Game of the Year Edition gratis su PC se si possiede il gioco originale

Borderlands: Game of the Year Edition è una delle molte gradite sorprese di Gearbox Software: ora, scopriamo che per alcuni sarà anche gratis!

Ieri sera abbiamo potuto goderci la conferenza di Gearbox Software. Tra i ringraziamenti ai fan per il grande supporto, trucchi con le carte fatti dal CEO in persona e vari problemi tecnici che hanno costretto a ritardare l’annuncio di Borderlands 3, abbiamo avuto anche modo di scoprire le ultime novità sull’offerta “secondaria” di Gearbox. Tra i vari nomi scesi in campo vi è Borderlands: Game of the Year Edition, un remaster in 4K per PlayStation 4 e Xbox One e, ovviamente, PC.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2019 (ovvero il prossimo mercoledì) e siamo tutti desiderosi di vedere come si comporta questa nuova versione dell’originale Borderlands. Vi è, inoltre, una bella notizia per i giocatori PC: Borderlands: Game of the Year Edition sarà gratuito se si possiede il gioco originale. Lo conferma 2K Games, informandoci che sarà possibile fare l’upgrade anche nel caso non si possiedano i DLC originali che invece sono inclusi in Borderlands: Game of the Year Edition.

Questa nuova versione introdurrà la co-op fino a quattro giocatori (originariamente era fino a due), una nuova mini-mappa, grafica rivisitata, un boss finale più forte con ricompense esclusive, tutti i DLC, come già detto, e, se possedete Borderlands 2 o Borderlands: The Pre-Sequel su PC, anche 75 chiavi d’oro gratuite. Sono poi presenti nuove armi, sia normali che Leggendarie e più opzioni di personalizzazione.

Si tratta quindi dell’occasione migliore per ributtarsi nel mondo distruttivo e caotico (ed estremamente divertente) creato anni fa da Gearbox Software. Borderlands: Game of the Year Edition promette di essere non un semplice ritorno, ma un nuovo modo per (ri)vivere uno sparatutto che ha cambiato il panorama videoludico ed è rimasto nei cuori di moltissimi giocatori per anni e anni. Diteci, vi lancerete in questa avventura, oppure volete solo Borderlands 3?