Bravely Default 2: la demo per Nintendo Switch è disponibile per il download

Durante il Nintendo Direct Mini di oggi 26 marzo, Square Enix ci ha mostrato nuove immagini inedite di Bravely Default 2 in arrivo per Nintendo Switch durante quest’anno. In Bravely Default 2 quattro nuovi eroi intraprendono insieme una nuova ardua missione, guidati da alcuni Cristalli Elementali.

Il gioco riproporrà molte delle meccaniche già viste con il suo predecessore: il sistema di combattimento esalta molto le decisioni strategiche prese dai giocatori, i quali saranno impegnati nella scelta di attaccare (Brave) o attendere il momento più adatto per sferrare un colpo (Default).

Il video qui sopra, mostra svariati e curatissimi scenari che i giocatori dovranno esplorare in questo epico nuovo titolo GDR pronto a sbarcare tra la raccolta dei fantastici titoli presenti su Nintendo Switch. Insieme a questo nuovo video pubblicato durante il Nintendo Direct Mini, è giunta anche la conferma da parte di Square Enix dell’arrivo di una versione di prova. La demo in questione è disponibile già da questo momento: la potete trovare e scaricare gratuitamente dal Nintendo eShop.

Per chi non lo sapesse, il titolo è in sviluppo dalla software house Claytechworks, la quale si è occupata della realizzazione del progetto insieme Team Asano, artefice di Octopath Traveler. Quest’ultimo con l’esperienza maturata durante la realizzazione della sua opera, si è impegnato a valorizzare al meglio l’esperienza GDR che vivremo molto presto su Nintendo Switch. Per quanto riguarda il comparto audio, gli studi di Claytechworks saranno appoggiati da Revo, che si occuperà di fornire al gioco una colonna sonora all’altezza.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fateci sapere le vostre impressioni sulla demo del titolo di Square Enix direttamente qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.