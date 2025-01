GTA 6: notizie in arrivo a febbraio? Ecco l'indizio

Rockstar Games, sviluppatore di Grand Theft Auto, potrebbe rivelare nuove informazioni su GTA 6 durante la prossima conference call sugli utili di Take-Two Interactive, prevista per il 6 febbraio 2025 alle 23:30 locali.

Take-Two, società madre di Rockstar, aveva annunciato la finestra di lancio del gioco per l'autunno 2025 durante una precedente chiamata sugli utili nel maggio 2024, motivo per cui le speranze dei fan si sono immeditamente accese. Ovviamente, però, non ci sono garanzie di nuovi annunci, per cui tutti rimangono in attesa. Attesa che perdura dal lancio del primo trailer nel dicembre 2023.

Le conference call di Take-Two sono diventate eventi molto attesi dalla community di GTA, in quanto possibile fonte di novità sul prossimo capitolo della saga; nelle ultime chiamate di agosto e novembre 2024, infatti, Take-Two ha ribadito la finestra di lancio autunnale del 2025 per GTA 6, senza fornire ulteriori dettagli. È possibile che durante l'evento di febbraio l'azienda confermi nuovamente questa tempistica, o annunci eventuali modifiche ai piani.

Alcuni fan sperano in un annuncio a sorpresa da parte di Rockstar, simile a quanto accaduto per il primo trailer di GTA 6 rivelato poco prima della chiamata sugli utili di novembre 2023. Tuttavia, non ci sono indicazioni concrete in tal senso al momento - e il nostro consiglio è quello di non aumentare troppo le speranze -.

Se non dovessero emergere novità a febbraio, i prossimi appuntamenti da tenere d'occhio per possibili aggiornamenti su GTA 6 saranno le successive conference call di Take-Two, previste indicativamente per maggio e agosto 2025, con un'ulteriore chiamata in autunno, probabilmente a novembre.

È importante sottolineare che al momento si tratta solo di speculazioni. Né Rockstar Games né Take-Two Interactive hanno confermato o suggerito la diffusione di nuove informazioni su GTA 6 durante questi eventi finanziari, per cui dovremo attendere comunicazioni ufficiali per conoscere ulteriori dettagli sul titolo più atteso del momento.