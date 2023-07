State aspettando con trepidazione l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 e volete cogliere l’occasione per acquistare la magnifica PS5 a tema? In tal caso sarete felici di sapere che GameStop ha finalmente aperto i preorder sul bundle con console, pad a tema e gioco!

Il bundle, disponibile al prezzo di listino 659,98€, vi permetterà di accaparrarvi la PlayStation 5 in versione Digital e il DualSense a tema Spider-Man 2, oltre che un codice per riscattare il titolo. Ovviamente stiamo parlando di un bundle in edizione limitata, per cui vi consigliamo di preordinarlo il prima possibile: le scorte potrebbero andare a ruba in men che non si dica!

Effettuando il preordine oggi avrete la certezza di ricevere i vostri acquisiti il giorno dell’uscita, ovvero il 1° settembre. Inoltre, potrete anche optare per il pagamento in 3 rate da 219,99€ senza interessi con Klarna, rendendo la spesa decisamente più accessibile.

La PS5 e il DualSense a tema Spider-Man 2 (a proposito, se siete interessati solo all’acquisto del pad potete trovarlo qui) presentano un design che rispecchia a pieno l’essenza del gioco. Il design, infatti, è del classico rosso ispirato al costume dell’Uomo Ragno, contrastato con dei tentacoli neri che richiamano quelli di Venom, il quale sarà un personaggio fondamentale nel sequel.

In Spider-Man 2 avrete l’incredibile opportunità di esplorare un mondo open world estremamente dettagliato, pronto ad farvi immergere nelle sue meraviglie: arrampicatevi sui grattacieli, volate tra i palazzi con le ragnatele e muovetevi con agilità attraverso l’ambiente urbano. Potete aspettarvi una grafica migliorata rispetto al primo capitolo, una città ancora più vasta da scoprire e un’infinità di attività da svolgere, rendendo il sequel ancora più divertente e coinvolgente.

La trama del gioco si concentra sulle epiche avventure di Peter Parker, che affronta minacce sempre più pericolose e potenti. Ma c’è di più: Spider-Man 2 introdurrà un altro personaggio iconico dell’universo Marvel, Miles Morales. Questo carismatico personaggio sarà giocabile e avrà un ruolo cruciale nella storia, offrendo nuove opportunità di gioco e rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di emozioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina GameStop dedicata al preorder, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

