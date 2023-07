Marvel’s Spider-Man 2, già in preorder su Amazon, è il tanto atteso seguito del famoso gioco con protagonista l’Uomo Ragno e sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con PlayStation Studios, è uno dei titoli più attesi dell’anno, soprattutto per i fan del MCU. Se anche voi non vedete l’ora di mettere le mani su questa avventura epica, e vorreste farlo con il controller PS5 Limited Edition dedicato a Spider-Man 2, sarete felici di sapere che Amazon ha finalmente aperto i pre-order!

Potete pre-ordinare il controller a soli 79,99€, in modo tale da portarlo a casa al prezzo minimo garantito. Approfittando di questa opportunità, avrete la certezza di portare a casa questa meravigliosa Limited Edition, finché ci saranno unità a disposizione!

Un’occasione da non farvi scappare, specie se siete grandi appassionati di Spider-Man. Il controller in questione è un’edizione super limitata, disponibile anche al fianco della console ugualmente ispirata al gioco, con il bundle che vi segnaliamo appositamente qui.

Si tratta di un’occasione da non farvi scappare, in modo tale da assicurarvi il prodotto in tempo, prima che le unità a disposizione terminino da un momento all’altro!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

