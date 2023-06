Uno dei giochi più attesi dell’anno, soprattutto per i fan del MCU, è Marvel’Spider Man 2, sequel dell’omonimo titolo realizzato in collaborazione tra Insomniac Games e PlayStation Studios con protagonista l’iconico Uomo Ragno. Ebbene, se anche voi lo state aspettando sarete felici di sapere che Amazon ha finalmente aperto i pre-order!

La versione fisica per PS5 di Spider-Man 2, infatti, è disponibile al prezzo di listino di 69,99€. Acquistarlo adesso è particolarmente conveniente perché avrete la certezza che vi arrivi al giorno dell’uscita, ovvero il 20 ottobre, o persino prima, dato che Amazon è famosa per “rompere” il day one.

In Spider-Man 2, avrete di nuovo l’opportunità di indossare il costume dell’iconico eroe, immergendovi in nuove avventure nella vibrante metropoli di New York. Il gioco vi offrirà un mondo open world straordinariamente dettagliato, pronto a essere esplorato liberamente: potrete arrampicarvi sui grattacieli, volare tra i palazzi con le ragnatele e muovervi con agilità attraverso l’ambiente urbano.

La trama di Spider-Man 2 si concentra sulle avventure di Peter Parker mentre affronta minacce sempre più pericolose e potenti. Inoltre, il titolo introdurrà un altro personaggio iconico dell’universo Marvel: Miles Morales. Questo carismatico personaggio sarà giocabile e avrà un ruolo cruciale nella storia, offrendo nuove opportunità di gioco e un’esperienza ancora più avvincente.

Spider-Man 2 vi regalerà un’esperienza di gioco senza precedenti, dove potrete sentirvi veramente come Peter Parker, pronto a salvare la città e affrontare le sfide più ardite. Ovviamente, potrete aspettarvi una grafica migliorata rispetto al primo capitolo, una città più grande da visitare e molte più attività da svolgere, rendendolo ancora più divertente e immersivo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta o le scorte possano terminare.

