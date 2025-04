Bungie è così fiduciosa di Marathon da compiere una mossa audace

Bungie ha appena compiuto una mossa tanto audace quanto insolita. Lo studio di sviluppo, difatti, ha deciso di rimuovere completamente l'accordo di non divulgazione (NDA) per la fase alpha a numero chiuso di Marathon, il suo nuovo extraction shooter in uscita a settembre. Una scelta che ribalta le convenzioni del settore e lancia un messaggio chiaro: la fiducia nel proprio prodotto è tale da non temere feedback anticipati o la diffusione di contenuti relativi a una versione ancora in fase preliminare. A partire dal 23 aprile, infatti, chiunque sia stato selezionato per partecipare al test potrà condividere liberamente impressioni, video e screenshot del gioco, creando di fatto un'ondata di contenuti generati dagli utenti prima ancora che il titolo raggiunga una fase beta.

"Come sviluppatori crediamo che il feedback e il dialogo della comunità siano essenziali per realizzare la migliore versione di Marathon", ha dichiarato Bungie attraverso i propri canali social. Una filosofia che segna un cambio di rotta rispetto all'approccio tradizionale del settore, dove le fasi di test preliminari sono spesso avvolte nel più stretto riserbo. La decisione appare ancora più significativa considerando che fino a questo momento i feedback provenivano esclusivamente da sessioni di playtest a porte chiuse, con partecipanti vincolati alla segretezza.

Questa apertura inedita permette a Bungie di raccogliere un volume di feedback notevolmente superiore, trasformando i giocatori in collaboratori attivi dello sviluppo. "Nello spirito di evolvere verso il futuro, abbiamo deciso di rimuovere l'NDA dal nostro Closed Alpha Test. Tutti possono condividere i loro pensieri, feedback e filmati, anche in streaming", ha aggiunto lo studio di sviluppo, sottolineando come questa trasparenza rappresenti un valore aggiunto nel processo creativo.

Gli inviti per partecipare all'alpha test sono già in distribuzione ai candidati selezionati (per il momento esclusivamente in Nord America), che avranno così la possibilità non solo di provare in anteprima il nuovo titolo, ma anche di contribuire attivamente alla sua evoluzione attraverso opinioni e suggerimenti che circoleranno liberamente online.

La rimozione dell'NDA è una dichiarazione di fiducia nel proprio lavoro.

Bungie ha inoltre delineato con precisione le aree su cui è particolarmente interessata a ricevere feedback dalla community. Tra queste figurano elementi fondamentali come gli archetipi delle armi e il gunplay, l'equilibrio del gameplay survival e le meccaniche di progressione dei personaggi, denominati "Runners". L'attenzione si concentra anche sull'esperienza PvP contro altri giocatori e sul coinvolgimento PvE contro l'intelligenza artificiale, aspetti cruciali per un titolo che si posiziona come FPS di estrazione.

Lo studio ha promesso che, al termine della fase alpha, pubblicherà un resoconto dettagliato del feedback ricevuto, accompagnato dalle proprie considerazioni e dai prossimi passi di sviluppo. "Abbiamo seguito diverse discussioni fin dalla presentazione e non vediamo l'ora di vedere e sentire il vostro feedback mentre giocate all'Alpha", ha dichiarato Bungie, evidenziando come il dialogo con i giocatori sia già iniziato ben prima della fase di test.

Le recenti presentazioni hanno confermato che Marathon si configurerà come uno sparatutto in prima persona del genere extraction shooter, un genere che sta guadagnando popolarità negli ultimi anni. Contrariamente ad altri titoli del settore, però, Marathon non adotterà un modello free-to-play, scelta che riflette una precisa strategia commerciale da parte di Bungie che vuole categorizzare il prodotto come "una produzione premium venduta a un prezzo non-premium".

Questa decisione di posizionamento, unita all'insolita apertura verso la community durante la fase alpha, suggerisce che lo studio stia cercando di costruire un rapporto di trasparenza e collaborazione con i propri giocatori sin dalle prime fasi di sviluppo. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente per differenziare Marathon in un mercato sempre più affollato, dove la fiducia del pubblico rappresenta un asset fondamentale. Inoltre la fiumana di contenuti che arriveranno in seguito all'alpha test, rappresenteranno, nel bene o nel male, un enorme operazione di marketing capace di monopolizzare i le piattaforme di streaming nei prossimi giorni.

Con l'avvicinarsi del 23 aprile, data di inizio della diffusione dei contenuti dall'alpha test, l'attenzione della community videoludica si concentrerà sempre più su Marathon, offrendo a Bungie una preziosa opportunità di visibilità e, al contempo, una sfida significativa: gestire un flusso di feedback potenzialmente critico in una fase ancora preliminare dello sviluppo.