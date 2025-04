Marathon, il primo teaser trailer ci dice quando vedremo il gioco

Marathon, lo storico franchise che ha lanciato Bungie nell'olimpo degli sviluppatori di videogiochi prima ancora dell'era Halo, si prepara a tornare sotto i riflettori in una veste completamente rinnovata. Il team di sviluppo ha finalmente rotto gli indugi, annunciando ufficialmente che il primo gameplay del titolo verrà mostrato sabato 12 aprile alle ore 19:00 italiane, confermando le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Questo ritorno in grande stile non rappresenta un semplice seguito della trilogia originale degli anni '90, ma piuttosto un audace reboot che trasforma la formula di gioco. Dal poco che sappiamo finora, il nuovo Marathon si configura come un extraction shooter con focus sulla componente PvP, abbandonando l'impostazione single-player che caratterizzava i capitoli storici per abbracciare le dinamiche multiplayer competitive tanto in voga nel panorama contemporaneo.

Il breve teaser trailer rilasciato da Bungie per annunciare la data della presentazione non svela ancora sequenze di gameplay, ma offre uno sguardo più approfondito all'universo di gioco, caratterizzato da un'estetica futuristica distintiva che unisce elementi retrofuturistici a design all'avanguardia, creando un'identità visiva immediatamente riconoscibile.

La storia di Marathon affonda le radici nel 1994, quando il primo capitolo debuttò su Macintosh, conquistando una nicchia di appassionati con il suo mix di azione frenetica e narrazione complessa. Seguito da due sequel acclamati – Marathon 2: Durandal (1995) e Marathon Infinity (1996) – la serie contribuì a definire lo standard degli sparatutto in prima persona, anni prima che Halo rivoluzionasse il genere sulle console.

Dopo decenni di silenzio, Bungie ha scelto di resuscitare questa proprietà intellettuale storica, presentando il progetto durante un evento PlayStation nel maggio 2023. Questo nuovo capitolo si discosta radicalmente dall'impostazione originale, trasformandosi in un'esperienza multiplayer competitiva dove i giocatori vestiranno i panni di Runner, combattenti specializzati che si sfideranno all'interno di mappe ampie e articolate.

La decisione di Bungie di reimmaginare Marathon come esperienza multiplayer si inserisce nella tendenza del team a esplorare formule di gioco live service, come già fatto con Destiny. Questa volta, però, l'approccio sembra orientato verso meccaniche di estrazione, simili a quelle viste in titoli come Escape from Tarkov o Hunt: Showdown, dove l'obiettivo non è solo eliminare gli avversari ma anche recuperare risorse e completare obiettivi specifici prima di abbandonare l'area di gioco.

Marathon rappresenta anche uno dei progetti multipiattaforma più significativi nella nuova strategia di Sony. Nonostante l'acquisizione di Bungie da parte del colosso giapponese, il gioco è infatti confermato per PC, PlayStation 5 (acquistabile su Amazon) e Xbox Series X|S, segnalando la volontà di raggiungere un pubblico il più ampio possibile.

L'estetica del gioco, basata sui brevi scorci mostrati finora, appare come uno degli elementi più distintivi. Gli ambienti futuristici, i personaggi dalle armature elaborate e le tecnologie avanzate creano un universo visivamente coerente che sembra distaccarsi sia dai canoni estetici di Destiny che da quelli di Halo, cercando una propria identità nell'affollato panorama degli sparatutto sci-fi.