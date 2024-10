Call of Duty: Black Ops 6 è alle porte, sfrutta subito questo SCONTO su Xbox Game Pass Ultimate!

Siete aAlla ricerca di un modo per accedere a centinaia di giochi di qualità spendendo una cifra contenuta, potendo giocare anche a Call of Duty: Black Ops 6 dal day one? Su Amazon è disponibile Xbox Game Pass Ultimate da 1 Mese a soli 12,49€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 14,99€. Un'occasione imperdibile per esplorare un catalogo in continua espansione!

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe abbonarsi?

Il servizio si rivela perfetto per i giocatori che desiderano massima libertà di scelta e accesso immediato alle novità. Con centinaia di titoli disponibili e la possibilità di giocare sia su PC che su console, rappresenta la soluzione ideale per chi ama esplorare generi diversi senza vincoli. Grazie a Black Ops 6 e non solo, ottobre è un mese davvero ricco per questo catalogo!

L'abbonamento include vantaggi esclusivi che ne amplificano il valore. Gli iscritti possono accedere a EA Play, che offre una selezione di titoli Electronic Arts e contenuti speciali. Per gli appassionati di titoli competitivi, sono disponibili bonus premium per League of Legends e Valorant. Il catalogo viene costantemente aggiornato con nuove uscite, disponibili dal day one per gli abbonati, come tutti i titoli targati Xbox Game Studios.

A soli 12,49€, Xbox Game Pass Ultimate rappresenta un investimento eccellente per accedere a un vasto universo videoludico. La combinazione di titoli di prima fascia, contenuti esclusivi e la possibilità di giocare su diverse piattaforme rende questo abbonamento una scelta vincente per qualsiasi appassionato di videogiochi!

