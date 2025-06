Nintendo ha ufficialmente aperto le prenotazioni di Donkey Kong Bananza, l’attesissima avventura in 3D che segna il grande ritorno dell’iconico gorilla su Nintendo Switch 2. Il titolo è disponibile sia in formato fisico sia in versione digitale, acquistabile in esclusiva tramite il My Nintendo Store. Prenotando una delle due edizioni speciali disponibili, riceverete gadget esclusivi in omaggio e la consegna gratuita, anche se scegliete il formato digitale.

Donkey Kong Bananza, perché prenotarlo?

Il primo pacchetto include Donkey Kong Bananza insieme alla coppia di amiibo Donkey Kong e Pauline. Queste figure non sono solo da collezione: una volta scansionate, sbloccano contenuti extra nel gioco, tra cui il costume Diva Dress per Pauline e potenti tile dorate da utilizzare nei livelli. È la soluzione ideale per chi ama collezionare amiibo e sfruttarne le funzionalità nel gameplay.

In alternativa, potete optare per il set composto da Donkey Kong Bananza e un simpatico cuscino a forma di barile DK, ispirato agli iconici oggetti della serie. Acquistando questo bundle, avrete diritto a uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo dei singoli articoli, ottenendo così un gadget originale a un prezzo vantaggioso.

Indipendentemente dall’edizione selezionata, la spedizione gratuita è garantita anche per chi prenota la versione digitale del gioco. Una scelta perfetta per chi predilige la praticità del download ma non vuole rinunciare ai bonus fisici esclusivi inclusi nei bundle.

In Donkey Kong Bananza vi aspetta un’esperienza completamente rinnovata. Potrete esplorare ambientazioni dinamiche, distruggere elementi dello scenario e trasformarvi in creature come la zebra Bananza o lo struzzo, ciascuna con abilità uniche. Inoltre, sarà possibile affrontare l’intera avventura in cooperativa locale, controllando Donkey Kong e Pauline, ognuno dotato di abilità speciali complementari.

Il lancio di Donkey Kong Bananza è previsto per il 17 luglio 2025. I bundle con gadget sono prodotti in quantità limitate e disponibili esclusivamente tramite il canale ufficiale. Se desiderate assicurarvi una copia con tutti i vantaggi riservati ai primi acquirenti, il momento giusto per effettuare il preorder è adesso.

