Call of Duty Black Ops Cold War: il trailer della modalità Outbreak

La nuova Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone è ormai alle porte. Mancano all’incirca una paio di giorni e gli appassionati dei titoli FPS targati Activision saranno in grado di gettarsi in un mare di nuovi contenuti. Tra le novità più interessanti di questa stagione due, ci troviamo sicuramente la modalità Outbreak, con la quale i tanto amati Zombie troveranno un nuovo modo per infestare le partite degli appassionati.

Oggi, a pochi giorni dal lancio della Stagione 2 in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Activision ha pubblicato un nuovo apocalittico trailer tutto dedicato alla modalità Outbreak. A differenza delle modalità Zombie viste nei titoli passati, Outbreak porterà i giocatori in mappe decisamente più ampie, dove i non morti avranno anche a loro volta molta più libertà di movimento per tendervi agguati.

È dal 2008 con World at War che i non morti hanno un ruolo molto importante nelle modalità multigiocatore di Call of Duty, e ancora oggi gli Zombie sono una delle costanti nelle produzioni targate Treyarch per il brand. Arrivati ad Outbreak il tutto ci concentrerà per la prima volta sui grandi palcoscenici, lasciando ai giocatori anche la possibilità di spostarsi per l’ampia mappa anche tramite l’utilizzo di veicoli.

Per testare finalmente con mano la nuova modalità Outbreak, non ci resta che pazientare ancora qualche giorno fino al 25 febbraio: quando la Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone debutterà nei rispettivi titoli. Il tutto sarà disponibile in contemporanea su tutte le versioni del titolo attualmente disponibili sul mercato, quindi su: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Battle.net). Cosa ne pensate del nuovo trailer dedicato alla modalità Outbreak rilasciato da poco?