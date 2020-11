Call of Duty Black Ops Cold War: Nuketown ’84 in arrivo, i dettagli

Non esiste un Call of Duty Black Ops senza la sua più iconica e discussa mappa. Ovviamente parliamo di Nuketown, la mappa che ha esordito nel 2010 all’interno dell’online del primo Black Ops e che in poco tempo è diventata una vera e propria presenza fissa in questo filone della saga COD. Anche Call of Duty Black Ops Cold War avrà la propria Nuketown, e grazie alle nuove informazioni rilasciate da Activision sappiamo quando verrà inserita nel gioco.

Stando ad un nuovo post pubblicato sull’account Twitter di Call of Duty, l’aggiunta della mappa Nuketown ’84 è attesa proprio per la giornata di oggi 24 novembre. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato all’iconica mappa e con le parole di Miles Leslie, Creative Specialist di Call of Duty Black Ops Cold War, il quale ha voluto introdurre i giocatori in questa nuova versione dell’immancabile mappa multigiocatore.

Nuketown '84 drops tomorrow in #BlackOpsColdWar. Check in with @Treyarch's Creative Specialist, Miles Leslie, on what's coming in this '80s reimagining of the iconic map. pic.twitter.com/c2fxHzVZs3 — Call of Duty (@CallofDuty) November 23, 2020

“Questa versione di Nuketown, Nuketown 84, è in realtà un sito gemello dell’originale Nuketown”, queste le parole di Leslie, che confermano di essere davanti ad una vera e propria nuova versione della storica mappa, e non solo una reinterpretazione come accadeva negli scorsi capitoli della saga Black Ops. Inoltre, vi ricordiamo che la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War comincerà il 1 dicembre.

Siete pronti per gettarvi nuovamente in frenetiche sparatorie nella nuova Nuketown ’84? Se non l’avete ancora fatto vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War è già disponibile su tutte le piattaforme quali: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Cosa ne pensate del ritorno di questa ormai immancabile mappa all’interno della saga di Black Ops? Diteci la vostra con un commento.