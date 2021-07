Call of Duty Black Ops Cold War: su PC arriva una funzione esclusiva PS5

Oggi è la giornata del nuovo aggiornamento per Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, con i due titoli di punta della saga FPS che entreranno nella nuova Stagione 4 Furiosa. Nei giorni scorsi Activision aveva già anticipato alcune delle novità che i giocatori troveranno nella nuova patch in arrivo, ma da quanto è stato scovato di recente sembra che il team di sviluppo abbia aggiunto un’ennesima novità completamente inaspettata per i giocatori PC.

Come è stato mostrato nelle scorse ore da un appassionato, nella versione PC di Call of Duty Black Ops Cold War è stato aggiunto il supporto ai trigger adattivi del DualSense. Fino ad oggi questa funzionalità era rimasta esclusiva solamente per i possessori del gioco in versione PlayStation 5. Adesso però anche chi gioca su PC al più recente FPS targato Activision sarà in grado di godere di un’esperienza sensoriale nettamente superiore grazie al DualSense.

Per abilitare il supporto di tale funzionalità, basta accertarsi che all’interno delle impostazioni di gioco sia abilitata la funzione dedicata ai trigger adattivi. Come sottolinea anche l’autore del video nei commenti di YouTube, gli utenti PC che vorranno giocare a Call of Duty Black Ops Cold War con questa feature del DualSense attivata, non dovranno usare alcun software di terze parti come DS4Windows, ma basterà collegare direttamente il pad PS5 al proprio PC.

Call of Duty: Black Ops Cold War now supports the Dualsense adaptive triggers on PC. It's the 4th game to do so. Source:https://t.co/H5VosRLZvs pic.twitter.com/5onY4eWaf6 — Okami (@Okami13_) July 14, 2021

A far notare questa gradita novità è stato anche il noto utente si Twitter Okami, il quale ha anche aggiunto che Call of Duty Black Ops Cold War è ora il quarto gioco PC ad abilitare la funzione dei trigger adattivi del DualSense al di fuori della console PlayStation 5. Che si tratti di un ulteriore segnale che Sony sia sempre più pronta ad investire anche nel mercato PC?