Call of Duty: il nuovissimo anti-cheat è già al suo primo passo falso

Qualche giorno fa Activision ha annunciato Ricochet, il nuovo sistema di anti-cheat che dal prossimo futuro in poi verrà applicato su Call of Duty Warzone. La lotta tra COD e i cheater va avanti da moltissimo, e Activision si è sempre detta volenterosa nel dare filo da torcere ai giocatori scorretti che popolano i propri giochi.

Bene, in queste ore il nuovissimo anti-cheat ha già subito un leak che ha subito creato un po’ di sconquasso in rete. Come svelato dall’account Twitter ‘Anti-Cheat Police Department’, qualcuno è riuscito a pubblicare in rete i server kernel utilizzati dal nuovo sistema proposta da Activision.

Al momento in rete sembra essere stata leakata solamente la firma dei driver che installano l’anti-cheat in questione, e come fanno notare anche i ragazzi dell’account Twitter, al momento il codice sorgente di questo sistema non è stato intaccato da questa fuoriuscita di informazioni.

Unfortunately, the kernel driver for @CallofDuty new Anti-cheat called RICOCHET got leaked today, and P2C devs are already reversing it, this is already very bad. pic.twitter.com/Vb8f3eXx5b — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) October 14, 2021

Ad oggi, quindi, non sembrano esserci segnali di un hack più corposo sul nuovo anti-cheat di Call of Duty Warzone, ma sicuramente si tratta di un primo passo falso per Ricochet.