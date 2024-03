Polizia locale ruba il logo di Call of Duty per fare reclutamento

Gli agenti di polizia della città di Peoria (Illinois) hanno ideato un poster di reclutamento raffigurante dei poliziotti e un richiamo palese al gioco Call of Duty, scrivendoci proprio ""Smetti di giocare e rispondi alla Call of Duty" con tanto di logo ufficiale. La cosa divertente? Erano più preoccupati di evitare problemi legali dal publisher del gioco, Activision, piuttosto che del contesto problematico di raffigurare le forze dell'ordine come un videogioco violento.

Il poster (potete vederlo qui) includeva foto di agenti pesantemente armati in abbigliamento tattico e uno che puntava l'arma verso la telecamera. È stato originariamente pubblicato dal dipartimento di polizia di Peoria su Facebook e Nextdoor. Il poster è diventato virale dopo essere stato pubblicato dalla forza di polizia, ma è stato ben presto rimosso in seguito a una ondata di critiche.

Le modifiche al poster

Secondo una copia dell'email, Jacob Moushon, un analista criminale del dipartimento di polizia di Peoria, ha spiegato al capo della polizia Eric Echevarria e agli agenti Christopher Collins e Ryan Winkle il 21 febbraio che preferiva utilizzare una foto dei propri agenti SWAT anziché immagini tratte da Call of Duty per evitare controversie legali con Activision. Moushon ha chiesto feedback ed eventuali modifiche al poster.

"Non era sua intenzione offendere la comunità"

La reazione al poster è stata immediata: sul post originale di Facebook del dipartimento di polizia, alcuni utenti hanno espresso critiche riguardo all'associazione del lavoro di polizia con il gioco violento. Il dipartimento di polizia ha rimosso il poster e il capo della polizia, Echevarria, ha chiarito che non era sua intenzione offendere la comunità e ha espresso scuse per l'incidente. Inoltre, ha invitato membri della comunità e funzionari governativi locali a partecipare a un gruppo per esaminare le strategie di reclutamento del dipartimento.