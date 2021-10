Call of Duty contro i cheater: d’ora in poi ci sarà tolleranza zero!

Ultimamente i team di sviluppo che gestiscono la saga di Call of Duty, insieme ad Activision, si sono impuntati sul combattere i cheater nei propri giorni. Già in passato, tra ban e minacce, tantissimi giocatori scorretti erano stati allontanati con la forza dai vari Warzone, Modern Warfare e Black Ops Cold War.

Di recente l’account Twitter di Call of Duty è tornato alla carica, pubblicando un messaggio che va ad avvisare tutti i cheater che da adesso in poi i team di sviluppo avranno tolleranza zero nei confronti di chi vorrà giocare scorretto.

“Giocare sporco rovina il divertimento a tutti, a nessuno piacciono i cheater. I nostri obbiettivi sono dare ai giocatori divertimento e un’esperienza di gioco corretta. I cheater non sono i benvenuti, non ci sarà alcuna tolleranza per chi gioca scorretto. Presto capirete cosa intendiamo”. Questo il messaggio che tutto lo staff di Call of Duty ha voluto pubblicare.

See you tomorrow. pic.twitter.com/BAvAGPkTzx — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021

Aspettiamo di scoprire quanti altri cheater verranno bannati dai COD da qui alle prossime settimane, anche se molti utenti sono già scettici sull’operato di questi ban.