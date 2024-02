Sogno infranto per Call of Duty, potrebbe non arrivare su Game Pass

Non smettono di esserci voci riguardo al futuro di Xbox e del servizio, Xbox Game Pass. Secondo alcune fonti (tra cui Timdog e Tom Warren di The Verge), sembrerebbe che Microsoft si stia preparando a rilasciare tutti i suoi giochi in esclusiva su PS5, compreso il futuro Indiana Jones.

Si parla anche di pubblicità all'interno del servizio in abbonamento, ma anche della possibilità che Call of Duty, possa non arrivare mai su Xbox Game Pass. Chiaramente questa sarebbe una notizia che andrebbe in conflitto con le dichiarazioni di Microsoft, che davano per certo il suo arrivo una volta terminata l'acquisizione Activision-Blizzard.

Fosse vero, questa sarebbe una brutta notizia per tutti coloro che si aspettavano l'arrivo del gioco di Activision all'interno dell'abbonamento. Ma evidentemente il brand è troppo redditizio nel rischiare di lanciarlo sul servizio e ridurre il suo potere d'acquisto.

Non resta che attendere ulteriori comunicazioni in merito e ovviamente vi terremo informati su ulteriori novità a riguardo.