Call of Duty: in arrivo una grossa rivoluzione per la saga?

Giusto questa mattina vi abbiamo parlato del rinvio di uno dei prossimi attesissimi contenuti per Call of Duty Warzone. Sembra però che in questo periodo Activision non riesca a trovare un minuto di pace, e dopo le accuse verso il comportamento di alcuni alti dirigenti della compagnia, ora anche i piani futuri di uno dei propri brand di punta sembrano essere stati svelati da un noto, e affidabile, insider.

Da oltre una generazione videoludica ci siamo abituati ad attendere un nuovo capitolo principale di Call of Duty ogni anno. Activision ha imbastito un vero e proprio ruolino di marcia per permettere alla saga di tornare a cadenza annuale, con tanto di più team di sviluppo che si danno il cambio nello sviluppo delle nuove iterazioni. Stando a quanto ci rivela l’insider Ralph, però, sembra che questa tradizione si stia per spezzare.

Il noto utente, che in passato aveva già predetto in maniera corretto una serie di novità per la saga di COD, ha recentemente dichiarato che Activision starebbe discutendo un cambio nella pubblicazione dei capitoli di Call of Duty. Oltre a questo non ci sono altre informazioni al momento, ma immaginiamo che i ritmi di sviluppo per delle produzioni del genere richiedano sempre più tempo e attenzione ai dettagli.

Activision are reportedly in discussion for extending Call of Duty’s annual releases pic.twitter.com/7GjIOxD9zf — Ralph (@RalphsValve) November 19, 2021

Al momento si tratta solo di voci di corridoio, ma se Activision dovesse prendere questa decisione in via ufficiale si tratterebbe di un cambio parecchio rivoluzionario per la serie di Call of Duty. Sarebbe curioso vedere come la prenderebbero i fan di lunga data, ormai abituati a passare da un gioco all’altro a cadenza annuale.