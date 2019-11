Call of Duty Mobile è il secondo gioco mobile di maggior successo di sempre, nel primo mese di uscita

Call of Duty Mobile è il secondo gioco di maggior successo di sempre nel primo mese di uscita. Ecco i dettagli sullo sparatutto free to play.

Che COD sia una serie amata e di successo, lo sappiamo tutti. Modern Warfare, l’ultimo capitolo della saga principale rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One da Activision e Infinity Ward, ha guadagnato ben 600 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni e si sta rivelando un grande successo di critica e pubblico. A raggiungere risultati incredibili è anche Call of Duty Mobile, il gioco sviluppato insieme al colosso cinese Tencent.

Quali sono i dati precisi di questo successo, però? Basandoci su quanto rilasciato da Sensor Tower, Call of Duty Mobile ha raggiunto 148 milioni di download nel suo primo mese. In questo modo, ha battuto Mario Kart Tour, ma è comunque alle spalle di Pokémon GO, il gioco AR di Niantic.

Il picco di download del free to play è avvenuto il primo ottobre, con 24 milioni di download divisi tra App Store e Google Play. Il territorio statunitense è in cima alla classifica mondiale, con un totale di 23.6 milioni di download, mentre al secondo posto troviamo l’India con 16.2 milioni. Anche i ricavi sono notevoli, visto che nel primo mese ha guadagnato circa 53.9 milioni di dollari. Il picco si è segnato il 5 ottobre: in una sola giornata i giocatori hanno speso 3.1 milioni di dollari.

Per darvi dei punti di riferimento, sappiate che Call of Duty Mobile ha battuto anche diretti concorrenti come PUBG Mobile, il quale nel suo mese di apertura aveva ottenuto 60.7 milioni di download. In termini di guadagni, inoltre, PUBG Mobile aveva raggiunto un totale di 3.5 milioni di dollari: in pratica, quanto Call of Duty Mobile è riuscito quasi a fare in un singolo giorno.

Infine, per quanto sia il secondo gioco mobile più scaricato nel primo mese, dietro Pokémon GO, l’opera di Activision può vantare un altro premio: quello di gioco più scaricato nella prima settimana di lancio, con un totale di 100 milioni di download. Diteci, voi lo state giocando?