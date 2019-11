Call of Duty Mobile: modalità Zombie e supporto al pad presto in arrivo

Call of Duty Mobile sta per abbracciare un nuovo aggiornamento, pronto ad accogliere nuovamente gli appassionati dell’FPS di Activision anche su dispositivi Smartphone iOS e Android. I giocatori erano curiosi di sapere quando avrebbero potuto mettere le loro mani sulla modalità Zombi e sul supporto del gioco al pad, ed ora è il momento di scoprirlo.

Proprio questa settimana il team di Call of Duty Mobile ha fornito finalmente una data di rilascio della modalità Zombie, insieme a un aggiornamento sul supporto del controller. L’aggiunta della modalità con protagonisti i non morti verrà resa disponibile partire dal prossimo venerdì 22 novembre 2019. Al momento però non sono stati forniti dettagli più precisi in merito e non è ancora chiaro se si tratti di un evento a tempo o di una vera e propria modalità di gioco permanente.

Ma c’è anche dell’altro, insieme alla prossima patch in arrivo su COD Mobile, come accennato in precedenza, nel titolo verrà presto aggiunto il supporto ufficiale ai controller. Anche per quanto riguarda questa notizia, i dettagli non sono ancora stati condivisi, ma Activision ha confermato che questa settimana rilascerà ulteriori informazioni più complete.

Vi ricordiamo però che con l’aggiornamento ad iOS 13, tutti i dispositivi Apple permettono di giocare tramite l’utilizzo dei controller Xbox One (tramite bluetooth) e PlayStation 4. Siete pronti per tornare a maciullare gli Zombi anche su Call of Duty Mobile? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.