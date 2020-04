Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, data di uscita per PC e Xbox One

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è finalmente arrivato tra noi: tutti i leak e i rumor che giravano da diverso tempo attorno al titolo sono stati confermati. Il primo tra tutti, che è risultato anche il più “attendibile” (almeno per quanto riguarda l’uscita effettiva del gioco) ci è stato fornito poche settimane fa da Instant Gaming, oltre che dall’aggiornamento di Call of Duty Warzone, in cui i dataminer hanno trovato ulteriori informazioni riguardo la remaster.

Il titolo è disponibile da ieri 31 marzo per tutti i possessori di PS4. Si tratta di un’esclusiva temporanea per la console di casa Sony, poichè come accade spesso, infatti, i videogiocatori di quest’ultima console sono “privilegiati” rispetto agli altri. Tuttavia, i fan di Call of Duty che giocano da PC o Xbox One non rimarranno a bocca asciutta: Activision ha dichiarato la data di uscita per le due versioni al 30 aprile, al medesimo costo di 24,99 euro.

Assieme al gioco, tutti coloro che preordineranno una copia o acquisteranno Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered riceveranno un pacchetto di contenuti esclusivi per Call of Duty Warzone, che include la skin di Ghost originale di Modern Warfare 2, e due progetti arma, uno per il fucile M4, l’altro per la pistola 1911, disegnati sulla base delle due armi che derivano dall’originale capitolo del 2009. Inoltre, come accaduto per la remastered di Call of Duty 4 Modern Warfare, il gioco non è stato ricreato da Infinity Ward, bensì dalla casa canadese Beenox, che in passato ha collaborato con la produzione e lo sviluppo di Black Ops 3 e 4.

Secondo gli insider che avevano segnalato la remastered di Modern Warfare 2, a breve dovremmo aspettarci delle novità anche per quanto riguarda Modern Warfare 3: sembrerebbe, stando ad alcuni leak, che anche la campagna di quest’ultimo sia in lavorazione. Molto probabilmente, c’è da aspettarsi una collection dedicata alla saga dei Modern Warfare, che includerà i 3 i capitoli rimasterizzati.