Call of Duty Modern Warfare: aggiornamento a breve?

La communication manager di Infinity Ward ha recentemente annunciato che presto potrebbe arrivare un nuovo aggiornamento per Call of Duty Modern Warfare.

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa da parte di tutti i giocatori appassionati, finalmente a partire dallo scorso 25 ottobre è disponibile Call of Duty Modern Warfare, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo, reboot realizzato da Infinity Ward dell’originale Modern Warfare uscito nel 2007, ha riscosso un grande successo, salendo immediatamente in cima alle classifiche di vendita di tutto il mondo, e registrando un lancio migliore dei precedenti Call of Duty World War II e Call of Duty Black Ops 4.

Nelle ultime ore, Ashton Williams, la senior communication manager di Infinity Ward, ha annunciato in un post attraverso il suo profilo ufficiale Twitter che Call of Duty Modern Warfare riceverà a breve un aggiornamento nel corso dei prossimi giorni. I dettagli di questo presunto aggiornamento non sono ancora conosciuti al momento, ma il suo post fa riferimento.

In aggiunta a questo, il futuro aggiornamento potrebbe ovviamente migliorare la stabilità generale di gioco, sia su PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su PC. Come al solito, verranno presumibilmente sistemati alcuni bug che affliggono il titolo, migliorando così l’esperienza finale di gioco.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Infinity Ward, certi che non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni.