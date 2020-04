Call of Duty Modern Warfare, nessun fix per il bug di Cerca e Distruggi

Call of Duty Modern Warfare, per quanto il gioco in sè possa essere un ottimo prodotto capace di intrattenere per ore ed ore senza mai annoiare, non è certamente un titolo impeccabile sotto il punto di vista tecnico, e questo è dimostrato dalla scoperta di nuovi bug che vanno ad aggiungersi subito dopo che un aggiornamento mirava a risolverne altri.

Nello specifico, in questo caso parliamo di un bug riscontrato nella modalità Cerca e Distruggi di Call of Duty Modern Warfare, che nel corso degli anni ha attirato una schiera di giocatori in cerca di una sfida leggermente più “competitiva” del classico deathmatch a squadre. Il bug in questione accade in maniera del tutto casuale, e permette ai giocatori di muoversi a loro piacimento all’interno della mappa prima dell’inizio del round, come potete notare nella clip allegata nel tweet.

Awful bug that we don’t have a repro in dev for. — Joe Cecot (@JoeCecot) April 18, 2020

Il bug ha destato anche l’interesse da parte di Joe Cecot, sviluppatore di Call of Duty Modern Warfare, che ha dichiarato di non essere al corrente dell’esistenza del problema, non essendo stato riportato in maniera massiccia dai giocatori: per questo motivo, gli sviluppatori sono stati colti alla sprovvista, e non hanno lavorato tempestivamente a risolverlo tramite una patch. E mentre Cecot discuteva con i fan su Twitter, ha posto l’accento su un altro bug presente nella modalità Guerra Terrestre, che permette ai giocatori di rinascere in aree che, in teoria, sarebbero inaccessibili, oltre ad altri problemi relativi al completamento delle missioni della Stagione 3.

Nei prossimi giorni, Call of Duty Modern Warfare dovrebbe ricevere un aggiornamento, quindi supponiamo che la presenza di questi bug sarà risolta quanto prima. Inoltre, assieme al lavoro continuo da parte di Infinity Ward per bilanciare il gioco e risolvere i suoi problemi, la software house ha promesso di continuare il supporto al titolo aggiungendo nuovi contenuti e nuove modalità.