Call of Duty Modern Warfare: difficoltà Specialista confermata ufficialmente

Call of Duty Modern Warfare includerà una difficoltà Specialista: è stato confermato ufficialmente dagli sviluppatori. Ecco i dettagli.

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile fra pochissimi giorni. Questo reboot della serie, sviluppato da Infinity Ward, è estremamente atteso. La prova in beta ha colpito gli appassionati che non vedono l’ora di lanciarsi nel multiplayer. Anche la campagna a giocatore singolo, però, è molto interessante e vari fan sono curiosi di scoprire quanto sarà complessa.

Uno di essi, tramite Twitter, ha chiesto allo Studio Narrative Director di Call of Duty Modern Warfare, Taylor Kurosaky, se per caso all’interno della campagna fosse presente una difficoltà “Specialista”. La risposta è stato un semplice “Sì”, molte gradito da tutti. Potete vedere lo scambio di tweet qui sotto.

Yes. — Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) October 22, 2019

Nel caso non lo sappiate, la difficoltà Specialista era presente già in Infinite Warfare (capitolo rilasciato nel 2016) e permetteva di affrontare il single player a un livello superiore rispetto alla difficoltà standard della saga, rendendo il tutto molto più interessante. Gli amanti della sfida, quindi, possono gioire di questa notizia.

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile, vi ricordiamo, a partire dal 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Battle.net). Vi segnaliamo che la modalità Spec Ops Survival sarà esclusiva di PlayStation 4 per 365 giorni, rendendola in pratica esclusiva totale. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Vi ha colpito fino a questo punto, oppure per questo fine ottobre opterete per qualcosa di diverso?