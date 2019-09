Call of Duty Modern Warfare: un leak svela le casse premio dopo il lancio del titolo

Un particolare leak ha svelato come le lootboxes siano in arrivo su Call of Duty Modern Warfare dopo il lancio del titolo.

Passano gli anni ma certe cose non cambiano mai: Call of Duty continua a sfornare un titolo nuovo ogni anno e, come sempre, anche quest anno si candida ad essere uno dei best-seller dell’intera industria videoludica. Il capitolo di quest anno, Call of Duty Modern Warfare, sembra in particolare puntare molto in alto e promette di essere uno degli sparattutto più interessanti dei prossimi mesi.

C’è però un’ombra che aleggia sul prossimo episodio della celeberrima saga di Activision ed è quella delle cosiddette casse premio. Nonostante non fosse stato ad ora annunciato nulla a riguardo, infatti, sembrerebbe proprio che le lootbox faranno il proprio ritorno anche su Modern Warfare.

A svelare tale possibilità è stato un giocatore della beta del titolo, che ha erroneamente trovato nella schermata a seguito di una partita online l’inequivocabile dicitura “Lootbox-Common Supply Drop”. Ovviamente non si tratta di nulla di ufficiale, ma dopo tale fatto sarebbe veramente singolare non vedere le lootbox introdotte nel titolo qualche tempo dopo il lancio.

Una delle novità introdotte da Call of Duty Modern Warfare è la modalità Gunfight che, se riuscirà a non stancare troppo presto, promette di essere veramente interessante. Come riporta anche la nostra anteprima, infatti: “L’impatto con ciò che abbiamo visto è molto positivo e gli occhi non possono che essere puntati sul modo in cui CoD perseguirà questa sua strada di realismo e maggiore tattica in modalità a obiettivi con più di 2 giocatori per parte. ”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi le cosiddette lootboxes sono veramente in arrivo su Call of Duty Modern Warfare poco dopo il lancio del titolo? Se tutto questo si rivelasse confermato come prendereste la notizia? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!