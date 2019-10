Call of Duty Modern Warfare: la modalità battle royale arriverà in seguito e sarà gratuita?

Secondo un leak a quanto pare ci sarebbero ancora diverse speranze per una modalità battle royale in Call of Duty Modern Warfare

Manca sempre meno al lancio dei negozi di Call of Duty Modern Warfare e, con l’avvicinarsi di tale data, sono sempre più i leak e le informazioni che emergono riguardanti il celebre ed attesissimo titolo di Activision.

Uno degli argomenti più scottanti è sicuramente quello riguardante un’ipotetica modalità battle royale, non ancora annunciata ufficialmente dalla software house dietro il titolo, ma sempre sulla cresta dell’onda delle varie indiscrezioni. Come potete osservare qui sotto, infatti, sono diverse le voci a riguardo.

Battle Royale is Infinity Ward's main focus right now. The game has gone gold and multiplayer is pretty much done.

It's looking like it won't be announced until after launch closer to it being ready.

Projected release is around the end of January.

F2P. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) October 13, 2019

Secondo tali indiscrezioni, che invitiamo a prendere in ogni caso con le pinze in quanto tali, la modalità battle royale arriverà su Call of Duty Modern Warfare verso fine gennaio e, soprattutto, sarà giocabile anche senza possedere il titolo. A quanto pare, inoltre, è proprio sul battle royale che si sta concentrando attualmente Infinity Ward.

Tale leak va però decisamente a cozzare con quanto reso fino ad oggi ufficiale, con uno sviluppatore dello studio che, in tempi non sospetti, aveva addirittura dichiarato: “Campagna, multiplayer e spec-ops: il battle royale non ci starebbe! Quante modalità volete?” Altri esponenti dello studio hanno inoltre più volte dichiarato che non c’è nulla in lavorazione a riguardo, ma si sono dimostrati invece più possibilisti: “Bisogna aspettare e vedere” ha infatti dichiarato qualche mese fa Joel Emslie, l’art director dell’opera.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi arriverà mai una modalità battle royale su Call of Duty Modern Warfare? Le dichiarazioni della celebre software house sono solo di facciata o a vostro parere non c’è veramente nulla in lavorazione? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!