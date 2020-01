Call of Duty Modern Warfare in cima alle vendite di dicembre

È ancora tempo di bilanci e nel corso della giornata di oggi, in particolare, NPD Group ha annunciato che il titolo più venduto nel mese di dicembre per quanto riguarda è stato Call of Duty Modern Warfare, il reboot del capolavoro di Infinity Ward originariamente uscito su console di scorsa generazione nell’ormai lontano 2007.

Immediatamente a seguire troviamo invece Star Wars Jedi Fallen Order, il titolo di Electronic Arts realizzato da parte di Respawn Entertainment che ha segnato il ritorno videoludico del franchise di Guerre Stellari. Infine, al terzo posto, troviamo Madden NFL 20, l’ultima reincarnazione del football americano secondo EA Sports.

Le vendite software totali, in particolare, hanno subito un calo del 15% rispetto al mese di dicembre 2018, mentre per quanto riguarda le vendite hardware hanno subito un calo del 17%, con un totale di 973 milioni di dollari di fatturato. Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

E voi, state ancora giocando al comparto multiplayer dello sparatutto in prima persona di Infinity Ward? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!