Call of Duty Modern Warfare e Warzone: l’aggiornamento della Stagione 4 includerà il Capitano Price? Ecco un teaser

Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone sono in costante evoluzione ed aggiornamento. Recentemente, abbiamo visto tutti i dettagli sull’update (che ha cambiato anche le armi del Gulag, con discreto fastidio dei fan). Ciò che tutti più attendono, però, è il cambio di season e tutte le novità che potrebbero arrivare in tale momento. L’aggiornamento della Stagione 4, infatti, potrebbe includere anche il Capitano Price come nuovo operatore.

Activision ha infatti condiviso un nuovo teaser che sembrerebbe proprio collegato all’aggiornamento della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone. Il tutto è iniziato con un messaggio d’allerta nell’app di Call of Duty Mobile, seguita poi da un’email pubblicitaria la quale ha incluso un link al sito ufficiale di COD. Quest’ultimo include un video teaser, che potete vedere qui sotto.

La domanda ora è: quando arriverà l’aggiornamento della Stagione 4? Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone hanno dato il via alla Stagione 2 a febbraio, mentre la Stagione 3 è iniziata lo scorso mese. Non abbiamo una data precisa e ufficiale riguardo alla prossima season ma, basandoci sulla scadenza del Battle Pass della terza stagione, la successiva dovrebbe iniziare dopo circa 55 giorni.

Considerando che la Stagione 3 è stata lanciata l’otto di aprile, l’aggiornamento della Stagione 4 dovrebbe essere in arrivo durante la prima settimana di giugno. Per ora si tratta comunque solo di supposizioni, inoltre potrebbero esserci delle modifiche dell’ultimo minuto di cui chiaramente non possiamo essere a conoscenza. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni. Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone sono attualmente disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One.