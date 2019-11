Call of Duty Modern Warfare: i dettagli della patch del 12 novembre

Infinity Ward ha rilasciato tutti i dettagli appartenenti alla patch che verrà rilasciata il 12 novembre in Call of Duty Modern Warfare.

Tra poche ore Infinity Ward rilascerà una nuova patch per Call of Duty Modern Warfare. Il team ha già rivelato quali saranno nel dettaglio i cambiamenti e le novità che apporterà questo aggiornamento. Da quello che possiamo vedere, la patch che arriverà oggi 12 novembre, si presenterà anche con alcune modifiche al bilanciamento delle armi.

Scendendo nei maggiori dettagli, il nuovo aggiornamento modificherà le armi: AR, 725, M4, FAL ed EB-14. Inoltre la nuova patch andrà a correggere molti aspetti tecnici per prevenire determinate anomalie, crash e migliorare la stabilità in tutte le modalità e su tutte le piattaforme.

I dettagli della patch del 12 novembre di Call of Duty Modern Warfare sono i seguenti:

Correzioni tecniche per prevenire crash e la stabilità su tutte le piattaforme

Sistemati i bug del Riot Shield

Sistemati gli effetti sonori inerenti alla camminata accucciata

Sistemata l’interfaccia utente e gli errori presenti all’interno della modalità Sfide

Aggiustato lo spawn della mappa Piccadilly nelle modalità Deathmatch a squadre e Dominazione

Apportate diverse modifiche alle armi AR, 725, M4, FAL ed EB-14

Risolto un bug per il quale un giocatore che utilizza il Perk Overkill con un SMG come arma secondaria a volte spawna senza un’arma primaria quando si unisce a una partita in corso

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare sarà distribuito dalla tarda mattinata di oggi. Vi segnaliamo inoltre che su Reddit è comparso un post che svela ben 23 modalità extra per il gioco scoperte analizzando il codice sorgente della versione PC. Cosa pensate della nuova patch per Call of Duty Modern Warfare? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.