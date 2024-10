Call of Duty: quanti abbonati poterà a Game Pass? C'è chi ha fatto una stima

Il nuovo Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) sarà il primo disponibile su Xbox Game Pass al lancio, una mossa che secondo gli analisti potrebbe ridurre le vendite dirette del gioco ma attirare milioni di nuovi abbonati al servizio di Microsoft.

L'inclusione di uno dei franchise più popolari nel settore videoludico nel catalogo di Game Pass rappresenta una svolta fondamentale per Xbox. Tuttavia, il vero successo dell'operazione dipenderà dalla capacità di Microsoft di mantenere gli abbonati nel lungo periodo, oltre il periodo di lancio del gioco.

Secondo Michael Pachter di Wedbush, l'arrivo di Call of Duty su Game Pass potrebbe comportare una perdita di circa 6 milioni di copie vendute. Allo stesso tempo, però, si stima che tra 3 e 4 milioni di persone potrebbero abbonarsi a Game Pass proprio per giocare al nuovo capitolo della serie.

Piers Harding-Rolls di Ampere è più cauto nelle previsioni, ipotizzando un aumento del 10% degli abbonati a Game Pass Ultimate (circa 2,5 milioni di nuovi utenti). Non tutti saranno completamente nuovi al servizio, in quanto molti potrebbero fare l'upgrade da Game Pass Core o Standard.

Nonostante la potenziale perdita di vendite premium, gli esperti sottolineano come ci sia margine per compensare attraverso altre forme di monetizzazione in-game. Call of Duty è sempre più un gioco live service con forti entrate dalle microtransazioni.

Microsoft dovrà bilanciare attentamente la strategia di monetizzazione, puntando ad espandere la base di giocatori su Xbox e PC. Il supporto cloud al lancio offre ulteriori opportunità, soprattutto per il gioco su schermi TV e monitor PC.

Con la fine dell'accordo di esclusività tra Sony e Activision per Call of Duty, ci si chiede se ci sarà uno spostamento di utenza da PlayStation verso Xbox. Gli analisti ritengono che l'impatto non sarà drammatico nel lungo periodo:

"Coloro che possiedono entrambe le console potrebbero essere spinti a giocare su dispositivi Microsoft, ma il cross-play e gli account multipiattaforma rendono questa non necessariamente una decisione permanente", spiega Harding-Rolls.

Tutti gli esperti concordano che il vero successo dell'operazione dipenderà dalla capacità di Xbox di mantenere i nuovi abbonati oltre il periodo di lancio del gioco. Come sottolinea il Dr. Serkan Toto di Katan Games:

"Se Call of Duty non farà funzionare il modello di business di Game Pass, cosa potrebbe farlo?"

La pressione su Xbox è alta, dato che la divisione gaming di Microsoft non è cresciuta come previsto. Black Ops 6 rappresenta quindi un test cruciale per la strategia di abbonamento di Xbox.

Pachter è ottimista sul potenziale di fidelizzazione di Call of Duty: "I giocatori di Call of Duty generalmente giocano molto più a lungo grazie al multiplayer e ai frequenti aggiornamenti delle mappe. Penso che la media sia più vicina a sei mesi e molti giocano tutto l'anno."