Call of Duty Vanguard: Dr. Disrespect l’ha provato ed è dubbioso

Dopo una serie di rumor Call of Duty Vanguard è stato finalmente presentato qualche giorno fa, e durante la Gamescom 2021 abbiamo anche avuto il primo scorcio di gameplay per quanto riguarda la campagna in giocatore singolo. Per quanto concerne il multiplayer, c’è un personaggio molto noto sul web che ha dichiarato giusto di recente di aver messo gli occhi e le mani sulla versione alpha del nuovo COD Vanguard, svelando anche i propri pensieri a riguardo.

Parliamo del noto streamer Dr. Disrespect, da tempo molto critico nei confronti della saga FPS di Activision e che, di recente, ha dichiarato di aver testato l’alpha di Call of Duty Vanguard dedicata alla modalità Champion Hill. Dopo questo test il dottore non poteva assolutamente esimersi dal dichiarare le sue prime impressioni sul nuovo capitolo del franchise. Senza troppi giri di parole, il noto streamer ha detto che, nonostante delle buone idee, allo stato attuale del gioco ha qualche dubbio sul nuovo COD.

“Penso che il concetto di questa modalità di gioco sia fantastico. È divertente ed è un po’ come l’1v1, il 2v2 e il 3v3. Giocandoci un po’ lascia buone sensazioni, poi però pensi a quale sarà la direzione che prenderà il gioco. Potrebbero esserci elementi che andranno in qualche modo ad essere integrati nella modalità battle royale o nella parte di gioco multiplayer. Però non so come saranno questi tipi di integrazioni. Non so se ci sarà una classifica o se il tutto sarà abbastanza interessante”, ha detto il dottor Disrespect durante una sua recente diretta.

Al di la del pensiero dello streamer, la community sta attendendo con molto entusiasmo l’arrivo del nuovo Call of Duty Vanguard, il quale arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 5 novembre sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.