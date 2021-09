Call of Duty Vanguard, il multigiocatore frenetico si svela nel trailer di annuncio

Stanchi di Warzone? Avete bisogno di un nuovo muliplayer di Call of Duty perché Warzone vi ha stancato? Bene, allora sicuramente il prossimo capitolo della saga di Activision sicuramente potrebbe fare al caso vostro! Il reveal del multiplayer c’è appena stato e abbiamo assistito al trailer di presentazione di cosa possiamo aspettarci nel comparto multiplayer. Ancora una volta il tutto verrà unito anche all’ormai famosissimo Battle Royale della serie che diventa ancora una volta un punto cardine di tutta la strategia. Call of Duty Vanguard è qui!

Vanguard ci riporta indietro nel tempo. Il secondo conflitto mondiale imperversa e questa volta affronteremo il tutto da più punti di vista. Con 4 specialisti, seguiremo il decorso di quest guerra lampo, che porterà tantissime perdite e ci farà rifletere sulle azioni che stiamo compiendo. Già abbiamo avuto modo di avere un piccolo sneak peek di come potrebbe essere il multigiocatore. Potete trovare infatti la nostra anteprima direttamente qui!

All’interno di questo capitolo torna la customizzazione delle armi, torna ovviamente la distruzione degli ambienti per scovare i nemici, ma c’è una grande novità, ovvero gli operatori da tutto il mondo. Una visione sicuramene nuova anche per il multiplayer di un titolo ambientato durante la seconda guerra mondiale. Molto più frenetico, molto meno posato di quello che abbiamo visto durante il reveal della campagna.

A partire dal 5 Novembre potremo giocarci e fare un’idea più significativa del titolo. Inoltre se non avete tanta pazienda, vi consigliamo di prenotare il gioco per poter avere accesso un po’ di giorni prima alla beta pubblica che verrà resa disponibile poco prima dell’uscita di Call of Duty Vanguard. Fateci sapere ovviamente cosa ne pensate di questo nuovo capitolo della saga, e soprattutto cosa ne pensate di questa “dicotomia” tra il multigiocatore e la campagna di gioco.