Call of Duty Vanguard: l’account ufficiale gioca con i rumor

Con l’arrivo della tanto attesa Stagione 5 di Warzone e Black Ops Cold War, gli account ufficiali della saga FPS Activision si sono attivati pubblicando tutta una serie di novità in arrivo sui due giochi di punta di Activision. Le attenzioni sono ancora tutte sull’aggiornamento odierno relativo alla nuova stagione, ma inizia anche a muoversi qualcosa per il nuovo titolo principale della saga, ovvero Call of Duty Vanguard.

Nello specifico l’account Twitter ufficiale di Call of Duty ha pubblicato da qualche ora un post molto particolare che sta facendo impazzire gli appassionati della nota saga sparatutto. Questo post vuole avvisarci che qualcosa di grosso sta per arrivare, ed è stato accompagnato da una simpatica GIF che si prende gioco di tutti i rumor e i leak che sono stati messi in giro per tutta la durata degli scorsi mesi.

La GIF ci mette pochi secondi a svelarci un intera flotta di aerei in avvicinamento, tutti con impresse diciture come “rumors” o “leaks”. Sembra alquanto palese che Activision abbia in serbo qualcosa di molto importante per quanto riguarda Call of Duty Vanguard, e come hanno anticipato alcuni insiders qualche tempo fa, il tutto lascia pensare che la data dell’annuncio del nuovo COD possa essere proprio il 19 agosto.

Al momento però di informazioni ufficiali su Call of Duty Vanguard non ne abbiamo, ma giusto ieri un utente di Reddit ha mostrato alcune interessanti scoperte che potrebbero aver portato alla luce i primi artwork di quello che sembra essere a tutti gli effetti il nuovo capitolo della longeva saga, il quale sarebbe ambientato nella seconda guerra mondiale; esattamente come i rumor avevano più volte sottolineato nel corso dei mesi.