Call of Duty Vanguard segnerebbe l’inizio di una saga

Call of Duty Vanguard è l’ultimo arrivo della famiglia di COD, la celebre serie sparatutto militaresca di Activision, e il suo rilascio ufficiale è previsto per il prossimo 5 novembre 2021, poco meno di un mese. Secondo le ultime indiscrezioni, questo nuovo titolo farebbe parte di una famiglia allargata, diventando quindi l’inizio di una nuova saga.

In Call of Duty Vanguard assumiamo il ruolo di soldati che combattono in prima linea, proprio come accade in ogni videogioco del brand. Talvolta, i personaggi dei diversi capitoli diventano vere e proprie colonne portanti di interi filoni di giochi. Abbiamo per esempio il Capitano Prince/Roach della trilogia originale di Modern Warfare, e Mason/Woods nella saga di Black Ops. Molte voci riferiscono che anche Vanguard inserirà una sua trilogia nell’universo di Call of Duty.

A confermare tali queste dicerie ci si sono messi gli stessi sceneggiatori che hanno partecipato alla creazione del gioco. Durante un panel del New York Comic-Con, si è parlato proprio del futuro dei protagonisti di Call of Duty Vanguard. Sam Maggs, sceneggiatore in forze da Sledgehammer Games, lo studio che si sta occupando dello sviluppo di Vanguard, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Siamo arrivati a un certo punto chiedendoci ‘chi potrebbe essere il nostro personaggio di punta in Call of Duty’, perché vogliamo fare Vanguard 2 e Vanguard 3. Abbiamo altre due storie che vogliamo davvero raccontare con questi personaggi, quindi speriamo che se la gente li ama tanto quanto noi, potremo continuare a raccontare la storia di queste persone e renderle testimonial di questa era di Call of Duty.”

Call of Duty Vanguard vedrà la sua campagna single player seguire le orme di diversi personaggi come il sergente Arthur Kingsley, la tenente Polina Petrova, il soldato Lucas Riggs e il tenente di prima classe Wade Jackson, mentre si introducono nella Germania nazista per porre fine al misterioso Progetto Phoenix del Terzo Reich. Chissà quali di questi diventerà il più iconico della nuova saga inaugurata da Activision. In attesa dell’uscita del gioco fissata per il 5 novembre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, vi lasciamo alla nostra anteprima del multiplayer.