Call of Duty Warzone: il Capitano Price prende vita nel nuovo spot

Dopo l’ultimo aggiornamento rilasciato da Activision per Call of Duty Warzone e Modern Warfare, i giocatori si stanno cominciando a lamentare delle dimensioni sempre più esose che stanno raggiungendo i file di gioco. Sembra però, che il team di sviluppo che sta lavorando ai COD più recenti non abbiano alcuna intenzione di mollare il colpo, rilasciando a distanza di pochissimi giorni un nuovo trailer con un protagonista molto speciale per gli amanti della saga FPS.

Sui canali ufficiali di Call of Duty infatti, è stato pubblicato un nuovo trailer dalla durata di un minuto esatto nel quale possiamo vedere l’attore che ha dato le sembianze all’iconico Capitano Price sorvolare l’area di Verdansk. Ciò che segue a questo fugace spezzone di video, sono diverse azioni di gioco molto familiari ai già tantissimi affezionati a Call of Duty Warzone; che tra l’altro dopo l’ultimo aggiornamento ospita anche una modalità battle royle da 200 giocatori.

Questo nuovo trailer non accenna a nessun tipo di novità imminente, ma vuole essere uno spot contenente in pochi secondi tutto quello che il titolo battle royale targato Activision ha da offrire a possibili nuovi giocatori. Call of Duty Warzone non si limita a proporre l’esperienza COD all’interno di un battle royale, ma inserisce nel titolo tutto il feeling delle sparatorie made in Call of Duty all’interno di un campo di battaglia che permette più libertà d’azione.

Vi ricordiamo che è possibile giocare a Call of Duty Warzone in modo istantaneo e senza bisogno di fare nessun acquisto. Il titolo free to play al momento è giocabile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di questo nuovo trailer dedicato al battle royale di COD? Siete riusciti ad appassionarvi a questo recente capitolo del brand FPS di Activision?