Call of Duty Warzone: dopo gli anni ’80 arriva Rambo!

Call of Duty Warzone, il battle royale targato Activision, ha da poco dato il benvenuto alla Stagione 3. Quest’ultima ci ha catapultati nel 1984 in una Verdansk decisamente meno distrutta dal tempo con delle nuove aree che stanno impressionando tutti i fan. Con un cambio di scenario così marcato, è lecito pensare che gli sviluppatori potrebbero in futuro aggiungere degli operatori particolari, provenienti magari da film che in quegli anni hanno avuto dei successi impressionanti.

Proprio in queste ore il profilo ufficiale Twitter di Call of Duty ha postato le più grandi giocate di alcuni tra i migliori utenti in circolazione. Tra queste ha fatto drizzare le antenne quelle di un certo “SURVIVORJOHN#1009062”, un particolare account che ha collezionato ben 552 uccisioni, 5 partite, e 5 vittorie per 7 ore di gioco complessive a cui vanno anche sommate le 0 morti ed un rapporto Uccisioni/Morti pari ad infinito. Non vi viene niente in mente?

Esattamente, tale “SURVIVORJOHN#1009062” è proprio Rambo, il personaggio interpretato da Sylvester Stallone nell’omonimo film del 1982. Abbiamo provato a fare una ricerca veloce ed effettivamente le uccisioni sono pari al numero calcolato comprendente tutti e 5 i film (le partite). Seppur non ufficiale, è ormai quasi certo che il prossimo operatore in arrivo su Call of Duty Warzone sia proprio John Rambo.

Activision ha risposto ad un fan con una emoticon che lascia intendere il vero. Insomma, non è chiaro quando, ma un giorno il temibile Rambo atterrerà a Verdansk facendo ciò che sa fare meglio, vale a dire sfruttare tutte le sue abilità apprese dalla United States Army Special Forces per eliminare più soldati possibili. Rimanete quindi sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali dettagli a riguardo. Fateci sapere intanto cosa ne pensate di questa possibile aggiunta con un commento qui sotto nella sezione dedicata.