Call of Duty Warzone: ecco come sono Rambo e John McClane nel battle royale

Activision con il suo Call of Duty Warzone ha fatto letteralmente il botto. Rilasciato a marzo 2020, a distanza di più di un anno è ormai sulla cresta dell’onda divenendo uno dei titoli più giocati di sempre. Con la Stagione 3 gli sviluppatori hanno lavorato davvero in modo egregio proponendo qualche aggiustatina alla mappa di gioco e bilanciando in modo sostanziale il tutto con nuove armi davvero formidabili e divertenti da buildare ed utilizzare.

Nonostante i meritati applausi, Activision nelle ultime settimane è stata attaccata aspramente da una folta schiera di fan che si stanno lamentando per il quantitativo enorme di cheater ancora presenti durante le partite. Lo stesso Pow3r ha subito diversi ricatti da alcuni di questi, proponendo l’hashtag FIXWARZONEita su Twitter con l’intento di risolvere questa piaga il prima possibile, vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più a riguardo.

Se siete giocatori di Call of Duty Warzone saprete che la Stagione 3 ci ha buttati nel 1984, con una Verdansk decisamente più “vivibile” e meno distruttiva circondata dal verde e da costruzioni che nel futuro saranno destinate a sparire. Activision ha quindi deciso di omaggiare due delle icone più amate di questo periodo storico, stiamo parlando di Rambo e John McClane. I due personaggi di fantasia interpretati rispettivamente da Sylvester Stallone e Bruce Willis sono quindi pronti ad entrare in azione. Il tutto sarebbe testimoniato da due skin leakate poche ore fa, potete vederle proprio qui di seguito.

🚨Rambo & John McClane LEAKED Skin Follow @BlackOpsLeaks for more❗ pic.twitter.com/YB89X32bwb — Adi Source | Black Ops Leaks Backup (@LeaksOps) May 13, 2021

Rambo tendenzialmente dovrebbe fare il suo debutto il prossimo 20 maggio, come indicato dal presunto teaser apparso in rete diversi giorni fa. Di John McClane purtroppo non si ha ancora una data precisa, ma è possibile che tutti e due potrebbero approdare lo stesso giorno. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli in merito.