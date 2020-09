Call of Duty Warzone: come entrare nei Bunker senza codici

L’universo di Call of Duty Warzone è sempre ricco di sorprese e novità. Oltre ai sempre molto costanti aggiornamenti, i giocatori del battle royale di COD si trovano molto spesso davanti a bug e trucchi che danno una diversa prospettiva al titolo. È questo il caso di una nuova scoperta fatta proprio da un giocatore, il quale ha trovato un modo per entrare nei Bunker sparsi per la mappa di Verdansk senza la necessità di avere codici o tessere.

Per avere successo con questo trucchetto servirà possedere un veicolo; un ATV per la precisione. Va sottolineato che il trucco che stiamo per mostrarvi è decisamente scorretto e c’è il rischio che Activision ricorra al ban dell’account. Per poter entrare in un Bunker senza codici o tessere baserà trovare un ATV e salirci sopra. Il metodo da qui in poi è decisamente brusco e prevede lo sfondamento della porta del Bunker direttamente con l’ATV recuperato nella mappa.

Una volta sfondata la porta del Bunker non vi resterà altro che eliminare i nemici già all’interno, nel caso ce ne fossero, e poi potrete raccogliere indisturbati tutto il loot che vorrete. Il giocatore che ha scovato questo trucchetto ha anche registrato un video che è poi stato caricato su Reddit (e che potete trovare poco sopra a questa notizia). Il post ha causato molte discussioni, con giocatori molto contrariati sull’utilizzo di questi “colpi bassi” all’interno delle partite.

Al momento Activision non si è ancora espressa sulla questione, ma è possibile che questo trucchetto verrà eliminato con un prossimo aggiornamento correttivo per Call of Duty Warzone. Cosa ne pensate dell’ennesimo glitch usato a beneficio dei giocatori di COD Warzone? Diteci la vostra con un commento.