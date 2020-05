Call of Duty Warzone, i giocatori chiedono l’inserimento di una funzione da Fortnite

Se c’è un punto a favore di Call of Duty Warzone, che lo caratterizza e lo differenzia dai tanti battle royale presenti sul mercato ai giorni d’oggi, è la grandezza e la vastità della mappa. I giocatori possono spaziare da scontri in close quarters negli ambienti urbani a combattimenti tra cecchini sulla lunga distanza. Tuttavia, quante volte è capitato di abbattere un nemico da distanze considerevoli, senza sapere da che distanza effettiva sia stata effettuata l’eliminazione?

Ponendosi questa domanda, molti giocatori di Call of Duty Warzone si sono recati sul subreddit dedicato al battle royale per discutere sull’inserimento di una funzione presente già in altri battle royale e divenuta popolare grazie all’aggiunta in Fortnite, ovvero la notifica della distanza da cui l’uccisione è stata effettuata. In particolare, la discussione è stata iniziata da un giocatore, dopo aver caricato una clip in cui elimina degli avversari da una distanza siderale con un semplice mirino termico 3,25x.

Tra le tante funzioni implementate, questa è una caratteristica che manca in Call of Duty Warzone, e di cui molti giocatori desiderano l’aggiunta, specialmente coloro che preferiscono approcciare gli scontri dalla lunga distanza. Finora, tutti i giocatori che, per bravura o per fortuna, sono riusciti ad effettuare dei tiri dalla distanza, si sono basati sul sistema di ping del gioco per scoprire, grossomodo, da che distanza hanno effettuato l’uccisione.

Come anticipato poco sopra, la notifica della distanza di uccisione è una funzione presente già da diverso tempo in molti giochi battle royale e non, vista le prime volte in PUBG e Fortnite, ma presente anche in diversi capitoli di Battlefield, che pur non essendo un battle royale si è sempre caratterizzato per la vastità delle sue mappe. Considerando il rapporto che Infinity Ward ha con la propria community, l’aggiunta di questa funzione in futuro non è assolutamente da escludere: oltretutto, manca poco all’arrivo della Stagione 4 di Call of Duty Warzone, per cui è probabile che vedremo l’arrivo di tale funzione prima del previsto. Diteci cosa ne pensate in merito; vi piacerebbe l’aggiunta della notifica della distanza di uccisione?