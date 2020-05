Call of Duty Warzone: ecco come aprire il misterioso bunker 11

Proprio in questi giorni Call of Duty Warzone ha subito un grosso aggiornamento dal peso approssimativo di 30 gb. Vista la capienza di tale patch, è inevitabile che gli sviluppatori abbiano inserito una serie di novità che hanno inevitabilmente smosso la community mondiale. Oltre ad aver aggiunti svariate skin, progetti per nuove armi e quant’altro, uno dei più grossi cambiamenti è stata la possibilità di entrare dentro a dei bunker grazie a delle tesserine trovabili solo nelle casse di rifornimenti arancione. All’interno dei bunker è possibile quindi trovare una serie di casse così da potersi preparare al meglio durante la partita.

Se il primo mistero è stato finalmente risolto, nel giro di poche ore gli utenti di Call of Duty Warzone hanno scovato un altro particolare segreto, stiamo ovviamente parlando del misterioso bunker numero 11, che recentemente ha fatto parlare di sé riguardante alcuni giocatori che lo hanno usato come trappola. In questa notizia vi sveleremo il modo per entrare e cosa troverete al suo interno, ricordandovi che avrete bisogno di risolvere un particolare easter egg, altrimenti non sarete in grado di entrar.

Come abbiamo detto in precedenza, se negli altri bunker vi bastava avere una speciale tesserina, per entrare in questo rifugio dovrete risolvere un enigma. Per risolverlo vi basterà seguire questi punti:

Interagire con uno dei telefoni sparsi nella mappa di Verdansk (ad esempio quello situato a Dam), dovrete trovare quello giusto, se sentirete “occupato” non è quello giusto.

Dovete ascoltare attentamente la chiamata e tradurre tre precisi numeri (la lingua è il russo)

Subito dopo aver decifrato il codice dovrete interagire con altre cornette situate in determinate zone, sentirete un “bip” se avete trovato i telefoni corretti

Andate nel bunker 11 situato a nord di military base

Notate bene che solo alcuni telefoni vi daranno il famoso codice, per questo, poco fa abbiamo inserito un video dettagliato nel quale viene spiegato attentamente dove si trovano. Inoltre, essendo che molti di voi non avranno studiato il Russo, qui di seguito elencheremo il vocabolario di questi dallo 0 al 9. Non preoccupatevi, sarà possibile ascoltare la telefonata quante volte vorrete, dovete semplicemente stare attenti ai possibili nemici che vi si pareranno davanti.

0 = nol

1 = adin

2 = dua

3 = tri

4 = citirie

5 = piat

6 = scest

7 = siem

8 = vosim

9 = dieviat

Sempre dal video postato qui sopra potrete vedere tutte le zone dove sono presenti i misteriosi telefoni. Se riuscirete ad entrare nel bunker 11 avrete come ricompensa una serie di casse di rifornimento, il progetto per la MP7 Mud Drauber (una mitraglietta), ottenibile solo ed esclusivamente in questo modo. Ovviamente il rifugio nasconde altri segreti, come un countdown che si interrompe al “2” ed un bottone rosso, misteri che probabilmente verranno risolti con l’arrivo della prossima stagione di Call of Duty Warzone