Call of Duty Warzone: glitch rende devastanti da atterrati

Durante i primi mesi di vita di Call of Duty Warzone, sono già stati numerosi i glitch scovati dai giocatori che hanno permesso di creare dei veri e propri casi strani durante le partite del battle royale di COD. Uno dei più recenti, è un glicth che era già stato trovato e sistemato da Activision in passato, ma a quanto pare questo problema si è nuovamente presentato all’interno del titolo più recente della saga FPS.

Come fatto notare da un giocatore registrando e pubblicando in rete quanto gli è accaduto, se si viene atterrati da un nemico in determinate ed inspiegabili occasioni sarà possibile rispondere al fuoco anche se si è KO. Questo problema non solo va a disequilibrare il gioco, ma va letteralmente control le regole create da Infinity Ward e Activision per la propria visione di battle royale, per questo i giocatori sperano che il glitch venga rimosso nuovamente al più presto.

Non è per nulla chiaro come questo glitch agisca all’interno di Call of Duty Warzone e come viene attivato, ma stando ai pareri di alcuni giocatori, questo problema sarebbe legato all’interazione con alcuni oggetti presenti in gioco e uno di questi potrebbe essere la bomba a grappolo. Detto ciò, ci auguriamo che il team di sviluppo procedi nell’eliminare questo glicth per evitare disequilibri del genere all’interno delle partite.

Non è la prima volta che un glitch permette ai giocatori di Call of Duty Warzone di ottenere una sorta di invincibilità o dei particolari vantaggi nei confronti degli avversari. Cosa ne pensate di questo problema scovato di recente? È capitato anche a voi di incappare in questo particolare glitch?

