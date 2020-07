Call of Duty Warzone: battle royale 200 eliminata, ecco perché

Call of Duty Warzone, il battle royale di Activision è entrato in gamba tesa sul mercato riuscendosi a conquistare una grossa fetta di appassionati in solamente qualche mese. Dopo la nascita di questo progetto, il team di sviluppo sta già puntando molto sul titolo inondandolo di nuovi contenuti, Stagioni e corposi aggiornamenti. Ora, una delle novità più attese dagli appassionati, la battle royale a 200 giocatori sembra essere già stata rimossa dal gioco.

Inserita lo scorso 30 giugno insieme ad un aggiornamento, la modalità a 200 giocatori non è più disponibile nel pacchetto di esperienze proposto da Call of Duty Warzone. Questo perchè. come era già stato dichiarato dal team di Infinity Ward, tale modalità era stata aggiunta solamente per un periodo limitato ed ora il suo tempo è finito; anche se per molti appassionati questa tipologia di gioco è stata eliminata dopo troppo poco tempo.

📢A playlist update for #Warzone is going out now across all platforms! This update removes the BR 200 playlist, adds BR Quads back into the submenu, and brings BR Stimulus Trios into the mix! — Infinity Ward (@InfinityWard) July 8, 2020

Al momento attuale, al posto della battle royale a 200 giocatori si potrà trovare il ritorno delle modalità: BR Quads e BR Stimulus Trios. Detto ciò, la modalità a 200 giocatori potrebbe anche ritornare in futuro, dato che non sarebbe la prima volta che Activision e Infinity Ward ripropongono ciclicamente alcune delle modalità proposte in precedenza a tempo limitato.

Non ci resta quindi che attendere il possibile ritorno di questa modalità molto apprezzata tra i giocatori di Call of Duty Warzone. Cosa ne pensate della scelta fatta da Activision di eliminare così presto la battle royale a 200 giocatori? Vi è piaciuta questa speciale esperienza proposta in Warzone?

COD Warzone | Guide e Articoli utili

Se siete fan di Call of Duty Warzone e volete restare sempre aggiornati sul quel che accade nel titolo Activision, potete trovare altrettanto interessanti questi nostri articoli: