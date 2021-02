Call of Duty Warzone: i cheater non sono i benvenuti, fan ci credono poco

Da quando Call of Duty Warzone ha fatto capolino all’interno del mercato dei battle royale, i fan del franchise FPS targato Activision si sono ritrovati tra le mani un titolo solido, giocatissimo e sempre ricco di nuovi contenuti. Tutto ciò era mancato al primo approccio al genere con Black Ops 4, ma sembra che Warzone non sia esente da problematiche ricorrenti. Proprio per questo, l’attenzione del team di sviluppo è sempre molto alta.

Tra i più grossi problemi presenti in Call of Duty Warzone spiccano i cheater e gli hacker. Non è affatto la prima volta che si torna a parlare di queste problematiche all’interno del battle royale firmato COD, e a quanto pare la stessa Activision proprio di recente ha voluto ribadire la volontà di combattere contro i giocatori scorretti che popolano Warzone. Ad oggi, i giocatori hanno notato che il messaggio pubblicato da Activision è lo stesso che era stato proposto ad aprile 2020 e la cosa ha stranito diversi appassionati.

Il messaggio in questione vuole tranquillizzare gli appassionati, sottolineando come il team sia al lavoro tutto il giorno per bannare i giocatori scorretti e controllare le segnalazioni. La cosa strana, è che sui social della compagnia americana non è ancora stato riproposto nulla del genere per il momento. Proprio per questo, molti giocatori di Call of Duty Warzone credono poco ad un ban di massa che vada eliminare i vari cheater ancora molto presenti nel battle royale.

Al momento Activision non ha ancora chiarito la situazione riguardo l’ultimo post pubblicato all’interno di Warzone, e molti giocatori si chiedono quanti ban siano stati effettuati da aprile 2020 fino ad oggi. Come se non bastasse, sembra che in Call of Duty Warzone sia da poco tornato anche un altro glitch molto fastidioso. Cosa ne pensate dell’apparizione di questo vecchio post all’interno di Warzone?